Регион
6 марта, 13:42

Возлюбленный Семенович развёлся с женой

Анна Семенович и Денис Шреер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ann_semenovich

Возлюбленный певицы Анны Семенович Денис Шреер наконец-то развёлся с женой. Об этом исполнительница рассказала на съёмках видеоклипа на песню «Если станет грустно».

«Он уже давно развёлся. Полгода уже где-то прошло. Мы просто об этом не говорили. Свободный парень он теперь! Но всё остальное пока секретная информация», — рассказала певица.

Семенович с декабря 2021 года встречается с Шреером. Летом 2024 года она впервые показала его лицо. Тогда же выяснилось, что у него есть законная супруга и дети в Германии. Певица пояснила, что на момент начала отношений мужчина фактически не жил с женой и был свободен.

Ранее Анна Семенович сообщила о планах сделать операцию на носовой перегородке. Певица объяснила, что на это её подтолкнула затянувшаяся болезнь и проблемы с дыханием, отметив, что долго не может выздороветь, у неё сохраняются кашель и насморк, и она боится предстоящей операции.

