Анна Семенович встала на коньки и заявила, что поедет на следующую Олимпиаду

На фоне выступления российских фигуристок на Олимпиаде в Италии, где Аделия Петросян заняла шестое место, а Россия впервые за 66 лет осталась без медалей в женском одиночном катании, Анна Семенович решила поднять настроение подписчикам. Артистка опубликовала в соцсетях видео с катка и заявила о намерении лично исправить ситуацию.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ann_semenovich

«Начинаю подготовку к следующей Олимпиаде. Золото будет за нами. Буду брать харизмой. Держитесь, соперники, я еду», — подписала ролик Семенович.

Сама певица, напомним, в прошлом профессионально занималась фигурным катанием, так что её заявление хоть и шуточное, но имеет под собой определённую базу.