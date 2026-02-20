Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 18:41

Анна Семенович встала на коньки и заявила, что поедет на следующую Олимпиаду

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ann_semenovich

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ann_semenovich

На фоне выступления российских фигуристок на Олимпиаде в Италии, где Аделия Петросян заняла шестое место, а Россия впервые за 66 лет осталась без медалей в женском одиночном катании, Анна Семенович решила поднять настроение подписчикам. Артистка опубликовала в соцсетях видео с катка и заявила о намерении лично исправить ситуацию.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ann_semenovich

«Начинаю подготовку к следующей Олимпиаде. Золото будет за нами. Буду брать харизмой. Держитесь, соперники, я еду», — подписала ролик Семенович.

Сама певица, напомним, в прошлом профессионально занималась фигурным катанием, так что её заявление хоть и шуточное, но имеет под собой определённую базу.

Мать Костылевой назвала Петросян предательницей родины после шестого места на ОИ
Мать Костылевой назвала Петросян предательницей родины после шестого места на ОИ

А ранее Life.ru писал, что фигуристка Аделия Петросян откровенно призналась: прокат на Олимпиаде в Милане вышел таким, что до сих пор немного стыдно. Однако 18-летняя спортсменка уже строит планы на будущее — через четыре года, в 2030-м, она намерена вернуться и биться за медали.

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Анна Семенович
  • Олимпиада в Милане
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar