Регион
19 февраля, 22:33

Фигуристка Петросян планирует выступить на Олимпиаде 2030 года

Аделия Петросян. Обложка © ТАСС/AP/Stephanie Scarbrough

Занявшая шестое место на Олимпиаде в Милане российская фигуристка Аделия Петросян намерена выступить на зимних Олимпийских играх в 2030 году. Об этом она сообщила журналистам.

«Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующей Олимпиады», — сказала Петросян.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 1 по 17 февраля 2030 года во Французских Альпах. Сейчас Петросян 18 лет. Она трижды становилась чемпионкой России и выигрывала финал Гран-при России.

На текущей Олимпиаде фигуристка заняла шестое место в женском одиночном катании. В произвольной программе она исполнила каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, а также каскад из тройного флипа и двойного тулупа. При выполнении четверного тулупа спортсменка упала.

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.

Лия Мурадьян
