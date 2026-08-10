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10 августа, 05:13

Жену Дудя* выгнали из релокантской школы в Барселоне

Супругу блогера-иноагента Юрия Дудя* Ольгу лишили должности директора в языковой школе Freeda. Образовательный проект, ориентированный на российских релокантов в Барселоне, перешёл под контроль британской компании Sagitter Training, узнал SHOT.

Весной у заведения начались серьёзные финансовые трудности из-за оттока учеников. Когда поток клиентов из России иссяк, администрация попыталась привлечь арабских мигрантов, резко снизив стоимость обучения. Однако смена аудитории не спасла бизнес от убытков.

Британская компания выкупила долю Ольги и двух её партнёрш по бизнесу. Новые владельцы принудительно вывели жену журналиста из состава совладельцев, а затем расторгли с ней трудовой контракт. Согласно доступным данным, 41-летняя женщина сейчас официально не трудоустроена в Испании.

Теперь бывшая директриса предпочитает вести непубличный образ жизни. Она скрывается от внимания прессы, однако журналистам SHOT удалось получить эксклюзивные снимки супруги иноагента во время её путешествий.

  • Ольга Дудь. Фото © Telegram / SHOT
    Ольга Дудь. Фото © Telegram / SHOT
  • Ольга Дудь. Фото © Telegram / SHOT
    Ольга Дудь. Фото © Telegram / SHOT
  • Ольга Дудь. Фото © Telegram / SHOT
    Ольга Дудь. Фото © Telegram / SHOT

Ольга Дудь. Фото © Telegram / SHOT

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Финансовое положение семьи изменилось: основным кормильцем стал сам Юрий Дудь*. Он полностью обеспечивает супругу, а также помогает родственникам, оставшимся в России. Ранее сообщалось о ежемесячных переводах его брату Игорю, потерявшему работу на госслужбе из-за статуса родственника-иноагента

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Напомним, супруга журналиста Юрия Дудя* Ольга после переезда в Испанию стала совладелицей языковой школы Freeda, ориентированной на россиян, уехавших за границу. С момента запуска проекта она могла заработать не менее 9 млн рублей.

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* Признан Минюстом РФ иностранным агентом

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Обложка ©Telegram / SHOT /YouTube / Дудь*

Оксана Попова
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