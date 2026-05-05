«Снова за старое»: Видео с соской превратило Лолиту в мишень для хейтеров

Певица Лолита Милявская снова попала под шквал критики в соцсетях. Поводом стал домашний ролик, где артистка дурачится в перерывах между концертами.

Лолита с соской-леденцом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

На этот раз артистка порадовала своего внутреннего ребёнка и появилась перед камерой с соской-леденцом во рту. Публика не оценила юмора.

В комментариях тут же посыпались диагнозы, советы и даже предупреждения. Один из возмущённых зрителей вспомнил недавние зажигательные пляски на концерте и попросил звёздную гостью больше не отбивать такую «польку».

Ранее Life.ru писал, что Лолиту высмеяли за танцы на сцене, назвав «жалким зрелищем». В соцсетях под видео с выступлением развернулась бурная дискуссия. Некоторые пользователи посоветовали Лолите завершить сценическую карьеру, оставив комментарии вроде: «Жалкое зрелище. Без слёз не взглянешь», «Какая публика, такие и актёры», «Как можно на это ходить!», «Всё надо делать вовремя, особенно уходить со сцены».