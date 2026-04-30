Лолита раскрыла требования к новому супругу и призналась, что «шерит» мужей подруг

Певица Лолита, пережившая пять разводов, не закрыла дверь в ЗАГС. Артистка заявила, что не прочь выйти замуж в шестой раз, и описала идеального кандидата. По её словам, потенциальный супруг номер шесть должен быть умным, интеллигентным и состоявшимся. Однако с деньгами, уточнила звезда, можно и не гнаться, передаёт слова звезды Пятый канал.

Лолита заявила, что не против выйти замуж в шестой раз. Видео © Пятый канал

«Олигархи все заняты, но они геморройные, с ними лучше дружить... Поэтому да, будет меньше зарабатывать, но надо, чтобы он зарабатывал, главное, и всё равно принимал участие в расходах», — объяснила певица.

От бывших возлюбленных у неё остались не только воспоминания. В интервью «Светской хронике» Лолита призналась, что выбрасывала вещи в окно, а потом собирала.

«Уже бывшим не пахнет, прекрасно носится. Так что даже машина сохранилась одна», — поделилась артистка.

Пока достойный кавалер не нашёлся, исполнительница использует для своих нужд мужей подруг. По её словам, знакомые женщины «пинают» своих супругов, если Лоле что-то нужно.

«Муж-шеринг я не приветствую... Пускай заводит своего либо нанимает какого-то мужа на час, но точно не моего», — возразила на это блогер Ассоль Васильева.

Сама Лолита живёт одна и привыкла к быту: швабра, мытьё туалета, борьба с пятнами. Но надежду на новую любовь не теряет. Свадьба обязательно будет, и на этот раз певица снова пообещала станцевать на столе.

А ранее певица Лолита вспомнила, как Ефим Шифрин делал ей предложение руки и сердца. По словам артистки, после начала сольной карьеры и непринятия публикой нового образа она оказалась в сложной творческой ситуации. В такой кризисный момент рядом с ней и оказался Ефим. Он всячески поддерживал исполнительницу.