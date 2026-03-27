62-летнюю Лолиту высмеяли за танцы на сцене, назвав «жалким зрелищем»

Певицу Лолиту подвергли критике после того, как она исполнила энергичный танец на одном из своих концертов. 62-летняя артистка удивила зрителей и интернет-пользователей своей пластичностью, однако реакция публики оказалась неоднозначной.

В соцсетях под видео с выступлением развернулась бурная дискуссия. Некоторые пользователи посоветовали Лолите завершить сценическую карьеру, оставив комментарии вроде: «Жалкое зрелище. Без слёз не взглянешь», «Какая публика, такие и актёры», «Как можно на это ходить!», «Всё надо делать вовремя, особенно уходить со сцены».

Несмотря на волну негатива, у артистки остаётся множество поклонников, которые поддерживают её стремление оставаться активной и яркой на сцене.

Ранеее певица Лолита Милявская призналась, что не может резко отказаться от курения. Недавно её отпуск был омрачён серьёзным приступом: у артистки случилась паническая атака, вызванная курением электронных сигарет. По словам Лолиты, причиной приступа стал спазм сосудов, спровоцированный вейпом. Состояние певицы ухудшилось настолько, что ей потребовалась госпитализация. Артистка отметила, что теперь задумывается о вреде электронных сигарет и сложности отказа от вредной привычки.