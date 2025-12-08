От неприязни до ненависти через любовь: Лолита рассказала, как встреча с Цекало изменила её жизнь

Певица Лолита Милявская рассказала, что знакомство с бывшим супругом Александром Цекало в Одесской филармонии стало для неё главным событием в жизни и повлияло на выбор карьеры. Об этом она сообщила в интервью «Правилам жизни».

«Если бы не он, не моя сильная нелюбовь к нему, неприязнь, которая почему-то вылилась в любовь, в приязнь, в большую творческую жизнь, а потом в абсолютную ненависть, я, наверное, занималась бы театром, была бы режиссёром…» — рассказала Лолита.

Певица отметила, что встреча с Цекало привела её в шоу-бизнес: оба тогда были «нищие как церковные мыши», и именно совместная работа дала им шанс проявить себя. Лолита подчеркнула, что сейчас её отношение к театру ограничивается ролью зрителя, хотя ранее она была фанатично предана сцене. По словам артистки, их сотрудничество и творческое «энергетическое слияние» стало поворотным моментом в её жизни, за который она благодарна.

Лолита Милявская и Александр Цекало развелись 25 лет назад, после чего их отношения стали сложными, и они не поддерживают общение. Певица с иронией прокомментировала новость о том, что экс-муж за прошлый год заработал 1 миллиард рублей. Лолита отметила, что следит за его судьбой и даже открывает журнал Forbes, чтобы увидеть, кто из бывших супругов попал в рейтинг.