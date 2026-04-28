28 апреля, 11:35

Лолита вспомнила, как Ефим Шифрин делал ей предложение руки и сердца

Обложка © ТАСС /Михаил Джапаридзе, Михаил Метцель

Певица Лолита Милявская рассказала, что после распада дуэта «Академия» и развода с Александром Цекало пережить трудный период ей помог Ефим Шифрин. Этим она поделилась в эфире шоу «Секрет на миллион».

По словам Лолиты, после начала сольной карьеры и непринятия публикой нового образа она оказалась в сложной творческой ситуации. В этот период, как утверждает артистка, рядом с ней оказался Ефим Шифрин, который поддержал её в кризисный момент. Певица вспомнила, что коллега сделал ей предложение руки и сердца, однако она не уверена, было ли это всерьёз или в шутку.

«По-моему, он мне сказал: «Выходи за меня замуж». Но, может быть, он пошутил», — отметила Лолита.

Она подчеркнула, что хотела бы спустя годы уточнить у Шифрина, как он сам трактует тот эпизод. Ефим Шифрин, в свою очередь, заявил, что между ними всегда были только дружеские отношения, а сказанное тогда не имело романтического подтекста.

Певица Лолита раскрыла, почему не ложится под нож хирурга в 62 года

Ранее Милявская рассказала о жизни своей 27-летней дочери Евы, отметив её самостоятельность и независимость. По словам артистки, дочь не обращается к ней за финансовой помощью и живёт в комфортном для себя ритме. Лолита подчеркнула, что для неё главным является благополучие Евы, а вопрос её трудоустройства не имеет первостепенного значения.

Милена Скрипальщикова
