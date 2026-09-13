Буланова призналась, что не намерена уступать новую песню Семенович

Певицы Татьяна Буланова и Анна Семенович поссорились из-за новой песни, которую обе захотели исполнять. Подробностями конфликта Буланова поделилась с Общественной Службой Новостей.

По словам артистки, композицию ей предложил знакомый автор, однако практически одновременно тот же трек достался Семенович. Обе певицы оценили песню как потенциальный хит, после чего спор перерос в конфликт.

«Песня понравилась нам обеим. Начался скандал. И мы на общем концерте начали выяснять, кто должен исполнять её. Лично я уступать не намерена. Либо я буду петь, либо кто угодно, но не Семенович», — заявила Буланова.

Семенович пока не стала публично комментировать ситуацию. Кто в итоге получит право исполнять композицию, пока также неизвестно.

Буланова, впрочем, отказываться от борьбы за песню не собирается и намерена добиваться возможности включить её в свой репертуар.

Ранее Life.ru рассказывал об этом конфликте с точки зрения Анны Семенович. Певица считает, что Татьяна Буланова могла бы и отойти в сторону, позволив ей спеть эту песню, поскольку она и без того имеет солидный репертуар из хитов.