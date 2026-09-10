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Опубликовано 10 сентября, 10:06

«Почему она не может уступить?» Семенович раскрыла причину ссоры с Булановой

Анна Семенович рассказала о ссоре с Татьяной Булановой из-за песни

Анна Семенович, Татьяна Буланова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich, © РИА Новости / Виталий Белоусов

Анна Семенович, Татьяна Буланова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich, © РИА Новости / Виталий Белоусов

Певица Анна Семенович считает, что её коллега Татьяна Буланова могла бы уступить ей новую песню, из-за которой между ними произошёл конфликт. Обе артистки получили демоверсию композиции и практически одновременно решили её приобрести, после чего автор предложил договориться, кому достанется трек.

«Да, песня шикарная, и я понимаю желание Тани её исполнить. Но у неё и так есть десятки хитов, почему она не может эту песню мне уступить?» — возмутилась собеседница сайта MK.ru.

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Семенович напомнила, что несколько лет назад именно она познакомила Буланову с её будущим мужем Валерием Рудневым, назвав это главным подарком в жизни подруги. Спор из-за композиции дошёл до конфликта за кулисами сборного концерта.

По данным издания, Семенович после ссоры попросила переселить её в другую гримёрку, а Буланова захотела изменить порядок своего выступления, чтобы раньше покинуть площадку. Уже несколько недель звёзды не разговаривают.

В ситуацию пытался вмешаться супруг Булановой. Он уговаривал жену уступить песню, однако артистка заявила, что для неё это вопрос принципа, якобы композицию может исполнить кто угодно, только не Семенович. При этом в окружении певиц не исключают, что спор вокруг трека может быть лишь внешней причиной более глубокого конфликта.

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Ранее Life.ru рассказывал, как Анна Семенович познакомила Татьяну Буланову с её будущим мужем. Это произошло после концерта в Санкт-Петербурге в конце 2019 года.

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Борис Эльфанд
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