«Некогда страдать»: Татьяна Буланова раскрыла, почему её не пугает коридор затмений

Певица Татьяна Буланова призналась, что не верит во влияние астрономических событий на судьбу и считает разговоры о ретроградном Меркурии или Луне оправданием лени. В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что любые невзгоды преодолевает исключительно через работу, а не через астрологические практики.

Артистка подчеркнула, что насыщенный график не оставляет ей времени на хандру и тревожность. Именно работа и общение со зрителями позволяют ей справляться с трудностями и сохранять эмоциональное равновесие в любой период, включая так называемый коридор затмений.

Буланова отметила, что ссылки на звёзды часто звучат как способ избежать ответственности за невыполненные задачи или некачественную работу. Для неё личная дисциплина и профессиональная вовлечённость остаются главными инструментами преодоления сложных этапов.

Позиция певицы отражает прагматичный подход к жизни, где внешние обстоятельства не становятся поводом для пассивности. Вместо поиска причин в космосе она выбирает действие и творчество как универсальный способ справиться с любыми вызовами.

А ранее Буланова отказалась стать второй Примадонной. Певица таким образом отреагировала на сравнение себя с перебравшейся на Кипр Аллой Пугачёвой.