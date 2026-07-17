С супруга Булановой взыскивают почти 13 млн рублей из-за долгов

Супруг певицы Татьяны Булановой Валерий Руднев оказался должен почти 13 миллионов рублей. Такие данные содержатся в материалах судебных приставов и судебных документах, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

За последние несколько лет в отношении бывшего теннисиста открыли 44 исполнительных производства. При этом четыре из них завершились безрезультатно — приставам не удалось найти имущество, за счёт которого можно было бы погасить задолженность. Общая сумма требований по действующим производствам сейчас превышает 12,9 миллиона рублей.

Более 10,5 миллиона рублей составляют непогашенные кредитные обязательства. Ещё около полутора миллионов приходится на имущественные взыскания в пользу физических и юридических лиц. Отдельно приставы требуют оплатить исполнительский сбор, размер которого приблизился к 890 тысячам рублей. Также в списке значится штраф ФССП на две тысячи рублей.

История с долгами пополнилась ещё одним эпизодом после того, как летом 2025 года МАДИ выписала Рудневу штраф на 4,5 тысячи рублей. Деньги так и не были перечислены, из-за чего взыскание передали приставам, а суд впоследствии назначил дополнительный штраф — уже в двойном размере, на девять тысяч рублей.

Ранее один из бывших танцоров Татьяны Булановой, ставший известным после вирусного видео с «энергосберегающей» манерой исполнения, обратился к певице с просьбой прекратить публично обсуждать его и других участников коллектива. Артист отметил, что за 25 лет совместной работы Буланова никогда не высказывалась негативно о своей команде.