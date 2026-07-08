Татьяна Буланова призналась, что готовится стать бабушкой
Обложка © АГН «Москва» / Авилов Александр
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что готовится к свадьбе старшего сына Александра и уже думает о будущих внуках. Певица подчеркнула, что выбор наследника она одобрила.
По её словам, пара уже помолвлена, поэтому до свадьбы осталось сделать последние шаги. Будущая невестка обращается к ней по имени, а не называет мамой. Звезда спокойно относится к такому формату общения и ждёт, что после свадьбы в семье появятся внуки.
«Но я, честно говоря, не особо верю, что уже совсем скоро стану бабушкой», — отметила Буланова в интервью Общественной Службе Новостей.
Ранее Татьяна Буланова призналась, что совсем не переносит жару. По её словам, в Москве и Петербурге солнцепёк бывает особенно давящим из-за обилия высотных зданий.
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