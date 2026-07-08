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8 июля, 07:04

Татьяна Буланова призналась, что готовится стать бабушкой

Обложка © АГН «Москва» / Авилов Александр

Обложка © АГН «Москва» / Авилов Александр

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что готовится к свадьбе старшего сына Александра и уже думает о будущих внуках. Певица подчеркнула, что выбор наследника она одобрила.

«Зачем мне это надо?» Татьяна Буланова отказалась стать второй Примадонной
«Зачем мне это надо?» Татьяна Буланова отказалась стать второй Примадонной

По её словам, пара уже помолвлена, поэтому до свадьбы осталось сделать последние шаги. Будущая невестка обращается к ней по имени, а не называет мамой. Звезда спокойно относится к такому формату общения и ждёт, что после свадьбы в семье появятся внуки.

«Но я, честно говоря, не особо верю, что уже совсем скоро стану бабушкой», — отметила Буланова в интервью Общественной Службе Новостей.

57-летняя Татьяна Буланова призналась, что пока не готова снова стать матерью
57-летняя Татьяна Буланова призналась, что пока не готова снова стать матерью

Ранее Татьяна Буланова призналась, что совсем не переносит жару. По её словам, в Москве и Петербурге солнцепёк бывает особенно давящим из-за обилия высотных зданий.

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Борис Эльфанд
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