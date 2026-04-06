57-летняя Татьяна Буланова призналась, что пока не готова снова стать матерью
Татьяна Буланова. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин
Певица Татьяна Буланова, ранее неоднократно признававшаяся в желании родить ребёнка для своего супруга Валерия Руднева, в ближайшее время не планирует становиться мамой. Об этом артистка рассказала журналистам.
«Нет, сейчас точно не время, потому что я знаю, какая это сложная и тяжёлая ноша для женского организма. Да, мужчинам в этом плане куда легче. Я, если бы мужчиной была, то тоже хотела бы много детей, но никто не понимает из мужчин, какая это нагрузка», — сказала Буланова Общественной Службе Новостей.
Таким образом, планы знаменитости по расширению семьи откладываются на неопределённый срок. Артистка дала понять, что физическая нагрузка на женский организм остаётся главным сдерживающим фактором.
Ранее Татьяна Буланова назвала нулевые годы «золотой эпохой российской музыкальной индустрии». В интервью артистка рассказала, что начало 2000-х запомнилось ей временем активного развития отечественного шоу-бизнеса — тогда, по её словам, начали писать качественные песни и снимать очень крутые клипы.
