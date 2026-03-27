«Меня решили наказать»: Энергосберегающий танцор Булановой объяснил причину ухода

Танцор Дмитрий Берегуля, который прославился после выступления с Татьяной Булановой и стал героем мема «энергосберегающий танец», записал объяснительное видео. В нём он рассказал, почему ушёл от певицы после 25 лет совместной работы, а также прокомментировал обиду артистки.

«Ни к кому не имею никаких претензий, просто рассказываю», — начал Берегуля.

По его словам, решение о взятии паузы он принял ещё в июне 2025 года из-за проблем со спиной. Танцор признался, что был вынужден отказаться от осеннего тура, который включал порядка 35 концертов.

«Это очень много городов, каждый день концерт, а то и два. Каждый день переезд в другой город. Я понимал, что не вывожу, потому что мы до этого уже полтора года в таком графике проработали и я просто честно целый месяц вынашивал это решение и всё-таки его принял. То есть всё это случилось до всей этой шумихи с трендом», — подчеркнул Дмитрий.

После того как он сообщил о своём решении Татьяне Булановой, его сняли с летних коротких туров, хотя от них он не отказывался. Затем, по словам танцора, его стали ставить на концерты всё реже.

«Я так понял, что решили меня наказать, проучить. Насколько я всё это увидел, здесь имело место личная обида и нежелание как-то понять и войти в положение. Также я понимал, что скорее всего это конец и меня уволят. То есть я себе отдавал в этом отчёт, когда принимал это решение», — заявил Берегуля.

Танцор подчеркнул, что никого не обвиняет и не держит обиды, стараясь относиться к ситуации философски. Он поблагодарил Буланову за 25 лет «классного, весёлого танцевального сотрудничества» и заверил, что у него всё хорошо — сейчас он работает ведущим.

«Надеюсь, к лучшему. На самом деле я благодарен за всё, ни на что вообще не жалуюсь. Меня просили рассказать — я рассказал, ну а выводы делайте сами», — добавил Дмитрий Берегуля.