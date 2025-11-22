Татьяна Буланова заработает 3,6 млн рублей на концерте в обычном ДК

Певица Татьяна Буланова получит 3,6 миллиона рублей за выступление в столичном доме культуры. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».

Организаторы рассчитывают на полный аншлаг — самые дешёвые билеты по 3500 рублей уже практически распроданы. При этом на концерте ожидается обновление шоу-программы. Поклонники гадают, появятся ли новые танцоры в составе труппы артистки.

А ранее был раскрыт баснословный гонорар Ксении Собчак за новогодний корпоратив. Оказалось, чтобы уговорить звезду работать в главный праздник года, заказчикам придётся выложить не менее 10 миллионов рублей, а также соблюсти ряд условий.