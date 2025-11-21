Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 05:51

Раскрыты имена самого дорогого и самого дешёвого российских артистов на Новый год

Шнуров готов выступать на новогодних корпоративах за 27 миллионов рублей

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

https://t.me/mash/69553

Сергей Шнуров возглавил рейтинг самых дорогих артистов для новогодних корпоративов. Так, 45 минут выступления «Ленинграда» обойдутся организаторам в 27 миллионов рублей, пишет телеграм-канал Mash.

В сумму входит не только гонорар, но и трёхмиллионный райдер. Коллектив готов выступить при условии предоставления автомобиля Maybach для передвижения, билетов в бизнес-класс в самолёте и отдельных охраняемых номеров в топовом отеле.

На противоположном конце ценового спектра оказалась экс-солистка «Ранеток» Анна Руднёва, готовая исполнить 9 песен за 280 тысяч рублей. Её скромный райдер включает такси, воду, сырную тарелку и бутылку коньяка «Старейшина» с горьким шоколадом.

Рэпер Macan, несмотря на призыв в армию, продолжает принимать заявки на корпоративы
Рэпер Macan, несмотря на призыв в армию, продолжает принимать заявки на корпоративы

А ранее был раскрыт баснословный гонорар Ксении Собчак за новогодний корпоратив. Оказалось, чтобы уговорить звезду работать в главный праздник года, заказчикам придётся выложить не менее 10 миллионов рублей, а также соблюсти ряд условий.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Сергей Шнуров (Шнур)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar