Раскрыты имена самого дорогого и самого дешёвого российских артистов на Новый год

https://t.me/mash/69553 Сергей Шнуров возглавил рейтинг самых дорогих артистов для новогодних корпоративов. Так, 45 минут выступления «Ленинграда» обойдутся организаторам в 27 миллионов рублей, пишет телеграм-канал Mash.

В сумму входит не только гонорар, но и трёхмиллионный райдер. Коллектив готов выступить при условии предоставления автомобиля Maybach для передвижения, билетов в бизнес-класс в самолёте и отдельных охраняемых номеров в топовом отеле.

На противоположном конце ценового спектра оказалась экс-солистка «Ранеток» Анна Руднёва, готовая исполнить 9 песен за 280 тысяч рублей. Её скромный райдер включает такси, воду, сырную тарелку и бутылку коньяка «Старейшина» с горьким шоколадом.

А ранее был раскрыт баснословный гонорар Ксении Собчак за новогодний корпоратив. Оказалось, чтобы уговорить звезду работать в главный праздник года, заказчикам придётся выложить не менее 10 миллионов рублей, а также соблюсти ряд условий.