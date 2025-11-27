«Энергосберегающий танцор» Булановой ушёл в долгий отпуск на фоне скандала с подтанцовкой

Главный хореограф коллектива певицы Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля, известный в Интернете как «энергосберегающий танцор», заявил Life.ru, что ушёл в длительный отпуск на фоне скандала с коллегами из подтанцовки.

«Я лично от Татьяны не уходил, а взял длительный отпуск. Вся эта ситуация с уходом Максима и Алёны меня не касается. Меня не было на гастролях, и я не могу комментировать эту ситуацию», — заявил нам Дмитрий.

Он подчеркнул, что с Булановой он остаётся в хороших отношениях и продолжает сотрудничество.

Напомним, что в 2025 году порцию славы среди молодёжи получила яркая звезда 90-х — Татьяна Буланова. Теперь её график концертов расписан наперёд, а цены на билеты взлетели в разы. В фокусе внимания оказалась и её подтанцовка: артистов прозвали «энергосберегающими», так как многие фанаты решили, что танцовщики недостаточно активно выступают на сцене. Тем не менее ребята быстро получили свою дозу славы в соцсетях. Однако в ноябре сотрудничество Булановой с двумя танцорами — Максимом и Алёной Алалыкиными — прекратилось: певица отметила, что между ними произошла «некрасивая история», и обвинила артистов в предательстве. Сами же танцовщики объяснили это скандалом внутри команды.