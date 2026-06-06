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6 июня, 06:33

«Мы все очень устали»: Буланова объяснила, почему старается не выходить из дома

Певица Татьяна Буланова рассказала, как спасается от жары без кондиционера

Обложка © АГН «Москва» / Авилов Александр

Обложка © АГН «Москва» / Авилов Александр

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что совсем не переносит жару. По её словам, в Москве и Петербурге солнцепёк бывает особенно давящим из-за обилия высотных зданий, поэтому в пятницу 5 июня, когда столбики термометров поднялись до плюс 25 градусов, ей пришлось спасаться своими методами.

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Певица рассказала, что дома у неё нет кондиционера, потому что легко простудиться. Она просто пьёт много воды и старается не выходить на улицу в самые жаркие часы, предпочитая среднюю температуру — когда тепло, но не знойно. Кроме того, хорошим способом охладиться может стать контрастный душ, добавила звезда.

«А вообще мы все очень устали от дождей и снега, поэтому лучше пусть будет жара. Всё-таки на дворе лето», — подчеркнула собеседница Общественной Службы Новостей.

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Ранее Татьяна Буланова рассказала, какой стресс пережила, когда хотела поступить в театральный вуз, куда её не взяли из-за проблем с дикцией. Она добавила, что тогда сильно плакала, потому что очень хотела на актёрское отделение.

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Борис Эльфанд
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