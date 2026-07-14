«Энергосберегающий» танцор раскритиковал Буланову и попросил не вспоминать о нём

Бывший танцор Татьяны Булановой, прославившийся после видео с его «энергосберегающим» выступлением, попросил певицу не вспоминать о нём и коллегах. По словам артиста, за 25 лет совместной работы та никогда не говорила ничего плохого про свой коллектив, а недовольна работой стала только после скандального ролика.

«Мы были членами вашей команды. И даже если мы плохо в этот вечер танцевали, вы всё равно должны, по идее, как-то нас защищать, оберегать, но нет. Вы продолжаете плохо о нас говорить. Ну какой смысл продолжать сейчас уже, когда все всё забыли, говорить о нас плохо», — заявил он.

Напомним, в 2025 году Татьяна Буланова переживала неожиданную волну популярности среди молодёжи. Во время одного из выступлений её подтанцовку назвали «энергосберегающей», после чего разразился скандал с её артистами. Певица обвинила их в предательстве, а те заявили о конфликтах в команде.