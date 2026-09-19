«Никакой свадьбы»: «Мисс БРИКС-2026» опровергла новость о торжестве на 500 млн в Абу-Даби
«Мисс БРИКС-2026» Алексеева опровергла слухи о свадьбе за 500 миллионов рублей
Валентина Алексеева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ viallentinka
«Мисс БРИКС-2026» Валентина Алексеева опровергла слухи о дорогостоящей свадьбе с бизнесменом Ильёй Мительманом. Об этом она заявила в комментарии Super.
«Никакой свадьбы не планируется <...> читать новости про свадьбу за 500 миллионов, особенно в наше время — это, конечно, смешно. Никакой свадьбы не ожидается», — сказала Алексеева.
При этом девушка отметила, что состоит в отношениях. На днях она выложила видео с партнёром. Алексеева также отметила, что предложение руки и сердца пока не получила.
Напомним, ранее СМИ сообщили о якобы баснословно дорогой свадьбе пары в Абу-Даби. По данным журналистов, торжество планируется на 1–2 октября на острове Al Maya Island в Абу-Даби, а на гонорары 26 артистов, включая Валерия Леонтьева, Сергея Лазарева, «Тату», Любовь Успенскую, Басту и других, заложено более 350 млн рублей.
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