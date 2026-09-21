Akmal’ и Александра Куртова устроили свадьбу в стиле бала XIX века в Петербурге

Певец Akmal’ и его супруга Александра Куртова устроили пышное свадебное торжество в Санкт-Петербурге спустя почти девять месяцев после официальной регистрации брака. Праздник прошёл в эстетике бала XIX века, кадры с торжеств публикует «Звездач».

Кадры со свадьбы Akmal’ и Александры Куртовой. Видео © Telegram / «Звездач», Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / s_kurtova_

Гостей встречали люди в исторических костюмах и белоснежных париках, а само пространство оформили в дворцовом стиле. Первые кадры с праздника появились в соцсетях молодожёнов и их друзей. Для пары и гостей выступили группа «БИС», Стас Пьеха, Юлианна Караулова и певец Марсель.

Накануне большого торжества певец также показал новый Rolls-Royce Ghost. «Звездач» оценил стоимость автомобиля более чем в 30 млн рублей и сообщил, что именно на нём супруги передвигались в день свадьбы. Предложение Александре артист сделал летом 2025 года во время путешествия по Италии — на яхте на озере Комо: певец встал на одно колено и предложил возлюбленной стать его женой. Пара познакомилась в соцсетях и до свадьбы встречалась около четырёх лет.