Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 08:27

Певицу Пинк потребовали отстранить от её роли в ЮНИСЕФ

Обложка © ТАСС / IMAGO/mpi10

Обложка © ТАСС / IMAGO/mpi10

Испанский актёр Хавьер Бардем поддержал кампанию за лишение певицы Пинк статуса посла ЮНИСЕФ. Артист распространил петицию в соцсетях и призвал своих подписчиков присоединиться к инициативе.

Сам документ появился ещё 11 сентября по инициативе группы Swifties Against Genocide. К 24 сентября требование поддержали уже более 192 тысяч человек.

Поводом для кампании стала реакция Пинк на выступление рэпера Macklemore во время гастролей Эда Ширана. После его пропалестинских высказываний певица раскритиковала музыканта и поделилась публикацией проекта StopAntisemitism, авторы которой обвинили рэпера в пропаганде.

Авторы петиции считают позицию исполнительницы несовместимой со статусом представителя детского фонда. По их мнению, послы организации должны придерживаться «высочайших стандартов нейтралитета и сострадания».

Стало известно, из-за чего отменили бесплатный концерт Madk1d в московском клубе
Стало известно, из-за чего отменили бесплатный концерт Madk1d в московском клубе

Ранее Life.ru рассказывал о скандале вокруг тура Эда Ширана после снятия Macklemore, выступившего в поддержку Палестины. Британский певец позже извинился перед поклонниками и заявил, что происходящее для него стало гуманитарным вопросом.

Больше новостей о музыкантах, громких выступлениях и событиях индустрии — в разделе «Музыка» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Испания
  • США
  • Музыка
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar