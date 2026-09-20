«Это гуманитарный вопрос»: Ширан извинился за снятие поддержавшего Палестину рэпера с тура

Британский певец Эд Ширан извинился перед поклонниками после того, как из его тура убрали рэпера Macklemore, публично поддержавшего Палестину. Свои слова артист произнёс перед концертом в Филадельфии.

Ширан признался, что привык к критике в адрес своего творчества. Однако на этой неделе претензии касались куда более важных вещей, из-за чего ему пришлось принимать непростые решения.

Певец подчеркнул, что всегда старался держаться в стороне от политики и хотел, чтобы музыка объединяла людей, а не разделяла их. При этом события в Израиле и на фестивале Nova 7 октября он назвал ужасающими, вобравшими в себя века страданий еврейского народа.

«Но это гуманитарный вопрос, и я больше не могу скрывать свои чувства по этому поводу. События в Израиле и на фестивале Nova 7 октября, было ужасающим и вобрало в себя века страданий еврейского народа. Происходящее в секторе Газа является катастрофическим, неоправданным и непропорциональным», — сказал певец.

Певец выразил надежду, что даже люди с противоположными взглядами смогут поддерживать друг друга на его концертах. Напомним, что организаторы тура убрали Macklemore из числа разогревающих артистов после его высказываний в поддержку Палестины. В знак солидарности с ним от участия в гастролях отказались все остальные исполнители.

Ранее сообщалось, что во время выступления израильского артиста на Евровидении в Вене зрители выкрикивали «Остановите геноцид» и «Свободу Палестине». Эти возгласы слышны на записи из Сети. В официальной версии, опубликованной организаторами, их нет — там звучит обычный интершум.