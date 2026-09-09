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Опубликовано 9 сентября, 14:21

Израиль нанёс ракетную атаку на палестинский лагерь Нусейрат, есть пострадавшие

Израиль нанёс ракетную атаку на палестинский лагерь Нусейрат, есть пострадавшие. Обложка © Х / Mahmoud Qaddoha

Израиль нанёс ракетную атаку на палестинский лагерь Нусейрат, есть пострадавшие. Обложка © Х / Mahmoud Qaddoha

Удар по жилому дому произошёл в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа. Здание полностью разрушено, соседние постройки получили серьёзные повреждения, есть пострадавшие. Об этом сообщили в центре правительственной коммуникации — Палестины.

Израиль нанёс ракетную атаку на палестинский лагерь Нусейрат, есть пострадавшие. Видео © Х / Mahmoud Qaddoha

Серьёзные повреждения также получили расположенные рядом здания.
На месте происшествия сообщается о пострадавших. Их точное число и состояние пока не уточняются. Обстоятельства атаки и информация о возможных погибших требуют дополнительного подтверждения.

Кушнер назвал сроки начала демилитаризации сектора Газа
Кушнер назвал сроки начала демилитаризации сектора Газа

Ранее сообщалось, что целью удара ЦАХАЛ в районе Дейр-эль-Балаха в секторе Газа, по утверждению израильских военных, стал командир военного крыла ХАМАС. Представитель движения находился в районе больницы «Шухада аль-Акса». Израильская сторона утверждает, что мужчина использовал территорию медицинского учреждения в качестве укрытия.

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Милена Скрипальщикова
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