Удар по жилому дому произошёл в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа. Здание полностью разрушено, соседние постройки получили серьёзные повреждения, есть пострадавшие. Об этом сообщили в центре правительственной коммуникации — Палестины.

Израиль нанёс ракетную атаку на палестинский лагерь Нусейрат, есть пострадавшие. Видео © Х / Mahmoud Qaddoha

Серьёзные повреждения также получили расположенные рядом здания.

На месте происшествия сообщается о пострадавших. Их точное число и состояние пока не уточняются. Обстоятельства атаки и информация о возможных погибших требуют дополнительного подтверждения.

Ранее сообщалось, что целью удара ЦАХАЛ в районе Дейр-эль-Балаха в секторе Газа, по утверждению израильских военных, стал командир военного крыла ХАМАС. Представитель движения находился в районе больницы «Шухада аль-Акса». Израильская сторона утверждает, что мужчина использовал территорию медицинского учреждения в качестве укрытия.