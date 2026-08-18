Кушнер назвал сроки начала демилитаризации сектора Газа

Первые шаги по демилитаризации сектора Газа могут начаться уже в течение ближайшего месяца. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что стороны могут перейти к вывозу оружия ХАМАС в течение 30 дней.

По словам представителя Вашингтона, следующим этапом может стать ликвидация части подземных тоннелей в Газе. Однако для реализации плана потребуется согласие и содействие всех участников процесса.

«Прогресс может наступить уже через 30 дней. Надеюсь, начнём вывозить часть оружия, и, надеюсь, в ближайшие 60-90 дней начнём засыпать часть тоннелей», – сказал Кушнер в эфире Fox News.

Он отметил, что сроки зависят от готовности обеих сторон выполнять достигнутые договорённости.

Соглашение о прекращении боевых действий в Газе было достигнуто в октябре 2025 года при посредничестве США, Египта, Катара и Турции. Оно предусматривало прекращение огня, обмен удерживаемых лиц и расширение гуманитарных поставок, однако часть пунктов до сих пор остаётся невыполненной. Главным спорным вопросом остаётся порядок дальнейших действий. Израиль настаивает на полном разоружении ХАМАС до вывода войск и масштабного восстановления территории, тогда как палестинское движение требует сначала прекращения ударов и выполнения гуманитарных условий.

Ранее Life.ru писал, что Джаред Кушнер и Биньямин Нетаньяху договорились не начинать восстановление Газы до разоружения ХАМАС. Переговоры прошли в Иерусалиме при участии представителя Совета мира по Газе Николая Младенова. Стороны согласовали создание рабочих групп, которые должны заняться безопасностью и подготовкой будущего восстановления сектора.