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17 августа, 20:10

Восстановление Газы поставили на паузу: Кушнер и Нетаньяху назвали главное условие

Кушнер и Нетаньяху обсудили разоружение ХАМАС перед восстановлением Газы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Восстановление сектора Газа не начнётся до тех пор, пока ХАМАС не будет разоружён, а территория не станет демилитаризованной. Об этом договорились зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Иерусалиме.

Переговоры прошли в рамках обсуждения американского плана по будущему анклава. Во встрече также участвовал Николай Младенов, представитель созданного Трампом Совета мира по Газе. Как сообщает Reuters со ссылкой на израильского чиновника, стороны не достигли крупного прорыва, однако согласовали дальнейшие шаги.

Кушнер и Нетаньяху договорились сформировать две рабочие группы. Одна займётся вопросами разоружения ХАМАС, вторая – восстановлением базовой инфраструктуры, включая санитарные системы, обеспечение чистой водой и общественное здравоохранение. Главным условием начала масштабных восстановительных работ назвали устранение военного потенциала палестинского движения и демилитаризацию сектора.

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Ранее Life.ru писал, что в Израиле продолжаются споры вокруг дальнейших действий в секторе Газа. Министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир выступил за усиление военной операции и заявил о необходимости продолжать давление на ХАМАС, убивая по 40 жителей Газы за ночь.

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Юния Ларсон
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