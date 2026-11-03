Окружной суд Осло разрешил освободить Мариуса Борга Хёйби, сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, из-под предварительного заключения и снять с него электронный браслет. Однако прокуратура обжаловала это решение и добилась приостановки его исполнения. Поэтому Хёйби пока остаётся под домашним арестом, пишет Reuters.

Защита добивалась освобождения, утверждая, что за 16 недель домашнего заключения Хёйби не нарушал установленных правил. Адвокаты также указывали, что он не пытался связаться с потерпевшими и соблюдал запреты на употребление запрещённых веществ. Прокуратура настаивала на продлении ограничений ещё на четыре недели. Одним из аргументов стал положительный результат проверки на алкоголь. Сам Хёйби отрицает, что сознательно употреблял спиртное. Его адвокат Даниэль Сторрвик заявил, что сотрудники, проводившие проверку, не заметили у подзащитного признаков опьянения.

Несмотря на доводы обвинения, суд поддержал позицию защиты. Однако после апелляции прокуратуры исполнение постановления приостановили. Теперь вопрос об освобождении Хёйби должен рассмотреть вышестоящий суд.

В июне 2026 года суд первой инстанции приговорил его к четырём годам лишения свободы. Хёйби признали виновным в двух эпизодах изнасилования, домашнем насилии и ряде других преступлений. По двум другим обвинениям в изнасиловании его оправдали. И Хёйби, и прокуратура обжаловали приговор. Защита оспаривает обвинительные решения, а обвинение считает назначенное наказание слишком мягким. Рассмотрение апелляции запланировано на 9 февраля 2027 года.

Напомним, в июне Мариус Борг Хёйби подал апелляцию на приговор окружного суда Осло, которым он был приговорён к четырём годам тюремного заключения за изнасилование. До этого тот же защитник утверждал, что его подзащитный не будет оспаривать решение суда. Однако теперь позиция изменилась. Дело вызвало широкий общественный резонанс в Норвегии и бросило тень на королевскую семью. В ходе семинедельного судебного процесса были детально рассмотрены доказательства, включая видеозаписи интимного характера и более 800 электронных сообщений.