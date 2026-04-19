Экс-посол Норвегии засобиралась на пенсию после огласки её связей с Эпштейном

Экс-посол Норвегии в Иордании и Ираке Мона Юуль прекращает работу в министерстве иностранных дел страны. Чиновница ранее уже была вынуждена покинуть свой пост после появления своего имени в материалах дела в отношении скандального финансиста США Джеффри Эпштейна. Об этом рассказал её адвокат Томас Скьельбред.

«Некоторое время назад Мона Юуль приняла решение уйти из министерства иностранных дел на пенсию, оно вступит в силу 1 мая в связи с тем, что она к тому моменту достигнет пенсионного возраста», — пояснил он телеканалу TV2.

Центральное управление Норвегии по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений ранее приступило к следствию в отношении Юуль и её супруга, экс-дипломата Терье Рёд-Ларсена. По мнению правоохранителей, парочка причастна к коррупции, что стало известно после публикаций файлов Эпштейна. Сейчас Юуль 67 лет, пост посла Норвегии в Иордании и Ираке она заняла в 2024 году. На данный момент расследование в отношении подозреваемой находится на начальном этапе.

