Стармер отстранил главу дипслужбы Роббинса от должности из-за утраты доверия

Премьер-министр Британии Кир Стармер уволил главу дипломатической службы Олли Роббинса. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.

«Постоянный заместитель министра иностранных дел господин Олли Роббинс покинет свой пост после того, как утратил доверие премьер-министра и министра иностранных дел Иветт Купер», — пишет издание.

Увольнение связано с информацией о бывшем посоле в США Питере Мандельсоне. По данным газеты, Роббинса отстранили после телефонного разговора со Стармером. Ранее Guardian сообщила, что Мандельсон не прошёл проверку на благонадёжность службы безопасности до назначения послом. После публикации файлов по делу Джеффри Эпштейна выяснилось, что Мандельсон переслал ему внутренний документ кабмина в 2009 году.

