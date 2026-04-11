«Перекладывает бремя»: Жертвы Эпштейна выступили против Мелании Трамп

Более десяти женщин, пострадавших от насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна, обвинили Меланию Трамп в перекладывании ответственности. Как сообщает The Guardian, группа из 13 жертв, а также родственники покончившей с собой правозащитницы Вирджинии Джуффре, раскритиковали призыв первой леди к проведению публичных слушаний в Конгрессе.

Пострадавшие заявили, что уже проявили «необычайную смелость», дав показания, и расценивают требование новых публичных выступлений как способ уклониться от решения проблемы.

Жертвы Эпштейна также выразили обеспокоенность тем, что публичные слушания могут нанести им повторную психологическую травму. По их мнению, ответственность за расследование должны нести государственные органы, такие как Министерство юстиции и правоохранительные структуры.

Эта реакция последовала за заявлением первой леди США, которая опровергла любую связь с Джеффри Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл. Она подчеркнула, что не была его жертвой, не знала о его преступлениях и призвала прекратить распространение «лжи» на эту тему. В то же время Мелания Трамп предложила Конгрессу провести открытые слушания, где пострадавшие могли бы дать показания под присягой, чтобы их истории были официально задокументированы.