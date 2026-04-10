Мелания Трамп заявила, что никогда не являлась жертвой Эпштейна

Первая леди США Мелания Трамп официально опровергла вбросы о своей связи с покойным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. В обращении, опубликованным Белым домом, жена американского лидера заявила, что не является жертвой Эпштейна, а информация в медиа — ложь.

Она подчеркнула, что Эпштейн не знакомил её с Дональдом Трампом — они встретились случайно. Первую леди с мужем иногда звали на те же мероприятия, что и скандального финансиста, но никаких отношений с ним у неё не было.

«Я не участвовала в этих событиях, не летала на его самолёте и не бывала на его острове», — заявила Мелания, потребовав прекратить распространять ложь.

Авторов слухов она назвала людьми, «лишёнными этических стандартов, скромности и уважения».

Ранее предприниматель и отец Илона Маска Эррол заявил, что финансист Джеффри Эпштейн жив. По его словам, в событиях, связанных с гибелью Эпштейна, много несоответствий, чтобы принять официальную версию.