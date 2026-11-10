«Боже, какой я красивый»: Актёра Антона Батырева удивила реакция фанаток на его внешность
Актёр Антон Батырев признался, что не читает комментарии о себе
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Восхищение поклонниц не мешает актёру Антону Батыреву считать свою внешность обычной. По словам звезды, он не следит за обсуждениями собственной персоны в интернете и сосредоточен на работе.
«И считаю свою внешность вполне обычной. Перед зеркалом, приговаривая «боже, какой я красивый и сексуальный», не хожу», — признался собеседник Леди Mail.
Батырев подчеркнул, что даже не берётся оценивать, насколько велика армия его поклонниц. Дежурств под окнами и бесконечных звонков в жизни артиста нет, однако на улице женщины узнают его и просят совместное фото. В таких просьбах он обычно не отказывает, если человек ведёт себя культурно.
Ранее певица Татьяна Куртукова рассказала об угрозах и преследовании со стороны навязчивых поклонников. Незнакомцы отслеживали её выступления и продолжали писать с новых страниц после блокировки. Разбираться с такими ситуациями помогает команда звезды.