Восхищение поклонниц не мешает актёру Антону Батыреву считать свою внешность обычной. По словам звезды, он не следит за обсуждениями собственной персоны в интернете и сосредоточен на работе.

«И считаю свою внешность вполне обычной. Перед зеркалом, приговаривая «боже, какой я красивый и сексуальный», не хожу», — признался собеседник Леди Mail.

Батырев подчеркнул, что даже не берётся оценивать, насколько велика армия его поклонниц. Дежурств под окнами и бесконечных звонков в жизни артиста нет, однако на улице женщины узнают его и просят совместное фото. В таких просьбах он обычно не отказывает, если человек ведёт себя культурно.