Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова столкнулась с навязчивыми преследователями, которые засыпают её сообщениями в соцсетях и угрожают. Некоторые следят за расписанием артистки и даже обещают приехать на выступления. О неприятной стороне своей популярности певица рассказала нашим коллегам из Super.ru на юбилейном концерте в честь 65-летия Государственного Кремлёвского дворца.

По словам Куртуковой, общение с такими людьми зачастую начинается с совершенно безобидных сообщений. Однако постепенно незнакомцы становятся всё настойчивее, переходят к непристойным высказываниям и угрозам. Даже блокировка не всегда помогает: преследователи создают новые аккаунты и продолжают писать.

Особенно неприятно артистке то, что навязчивые поклонники отслеживают афишу её выступлений. Некоторые прямо заявляют о намерении приехать на концерт. При этом современные технологии позволяют установить, когда за разными страницами скрывается один и тот же человек.

Куртукова подчеркнула, что её команда уже занимается подобными ситуациями и знает, как взаимодействовать с преследователями. Сама певица старается не зацикливаться на происходящем, хотя признаёт, что подобное внимание доставляет серьёзный дискомфорт.

«Неприятно. Я думаю, что у каждого человека есть свои личные границы, и с этим может столкнуться необязательно известный человек», — отметила исполнительница.

Несмотря на угрозы, артистка пока не собирается менять привычный образ жизни. Дополнительную охрану она не нанимала и продолжает самостоятельно ходить по магазинам. Сопровождение предусмотрено преимущественно на концертах под открытым небом и массовых мероприятиях, где собирается большое количество зрителей.

Повышенное внимание к Куртуковой связано в том числе с её стремительным ростом популярности. В марте 2026 года Life.ru сообщал, что исполнительница «Матушки-земли» вошла в пятёрку самых востребованных российских артистов для частных мероприятий, а стоимость её выступления начиналась от двух миллионов рублей. Продюсер Илья Саглиани тогда отмечал, что певица давно вышла за рамки одного успешного хита и сумела сформировать полноценный концертный репертуар.

Интерес публики поддерживают не только «Матушка-земля», но и другие композиции артистки, включая «Одного» и «Алёшенька». Песни Куртуковой активно слушают на музыкальных платформах, а сама она выступает на крупных концертных площадках и частных мероприятиях. Вместе с ростом узнаваемости увеличивается и количество людей, стремящихся получить личное внимание певицы.