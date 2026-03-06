Татьяна Куртукова вошла в топ‑5 самых востребованных артистов для корпоративов

Певица Татьяна Куртукова вошла в пятёрку лидеров по востребованности на частных мероприятиях в новом сезоне. Гонорар артистки за одно выступление стартует от двух миллионов рублей.

Продюсер Илья Саглиани в разговоре с KP.ru отметил, что Куртукова уже давно перестала быть «исполнительницей одного хита». У неё сформировался полноценный репертуар, и она превратилась в большую звезду.

Успех на корпоративах, свадьбах и юбилеях эксперты связывают с высокими позициями певицы в стриминговых сервисах. Её песня «Матушка-земля» стабильно держится в топ‑5, а новые треки «Одного» и «Алёшенька» подогрели интерес публики.

Ранее продюсер заявила, что Россия переживает пик интереса к народной музыке, которая окончательно вытеснила западные тренды. По её словам, ещё 10–15 лет назад выпускницы музыкальных училищ грезили джазом, а народное направление считалось немодным. Сегодня ситуация кардинально изменилась: одна из подписчиц даже организует настоящие вечёрки. Причину культурного сдвига эксперт видит в возвращении к корням после долгих лет ориентации на «противоестественные» для России западные образцы. Феномен популярности Надежды Кадышевой или Татьяны Куртуковой она объяснила просто: «Гены пальцем не размажешь».