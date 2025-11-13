«Гены пальцем не размажешь»: Продюсер объяснила феномен популярности Кадышевой и Куртуковой

Ещё 10-15 лет назад выпускницы музыкальных училищ мечтали петь джаз, а народное направление считалось немодным. Сейчас же, по словам эксперта, всё изменилось кардинально: её подписчица даже организует настоящие вечёрки.

Продюсер видит причину в историческом контексте. Она считает, что после долгих лет ориентации на «противоестественные» для России западные тренды, страна вернулась к своим корням. «А сейчас, когда нас, по сути, отрезали от тлетворного влияния Запада, у нас возникла потребность «погреться» об какую-то другую культуру, которая на самом-то деле всегда была при нас», — пояснила она. Феномен популярности таких артисток, как Надежда Кадышева или Татьяна Куртукова, она объяснила просто: «Гены пальцем не размажешь».