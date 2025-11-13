Россия и США
13 ноября, 15:13

«Гены пальцем не размажешь»: Продюсер объяснила феномен популярности Кадышевой и Куртуковой

Продюсер Иевская объяснила новый пик популярности народной музыки

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Народная музыка в России переживает невероятный пик популярности, сменив в трендах западные образцы. Об этом в своём телеграм-канале «Княжна из хрущёвки» заявила продюсер Елена Иевская, проанализировавшая культурный сдвиг.

Ещё 10-15 лет назад выпускницы музыкальных училищ мечтали петь джаз, а народное направление считалось немодным. Сейчас же, по словам эксперта, всё изменилось кардинально: её подписчица даже организует настоящие вечёрки.

Продюсер видит причину в историческом контексте. Она считает, что после долгих лет ориентации на «противоестественные» для России западные тренды, страна вернулась к своим корням. «А сейчас, когда нас, по сути, отрезали от тлетворного влияния Запада, у нас возникла потребность «погреться» об какую-то другую культуру, которая на самом-то деле всегда была при нас»,пояснила она. Феномен популярности таких артисток, как Надежда Кадышева или Татьяна Куртукова, она объяснила просто: «Гены пальцем не размажешь».

Ранее россияне выбрали лучших отечественных певцов 2025 года. Среди мужчин победил SHAMAN, а среди женщин — Полина Гагарина.

