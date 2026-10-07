«Я обожаю свой вес»: Сергей Жуков ответил хейтерам на насмешки о внешности

Сергей Жуков признался, что многолетние шутки и критика из-за лишнего веса больше его не задевают. Об отношении к комментариям о внешности солист «Руки Вверх!» рассказал Пятому каналу на премьере фильма «Руки Вверх! 2».

Сергей Жуков раскрыл отношение к хейту. Видео © Пятый канал

«Когда человек, допустим, полный, ну, как я, и вот всю жизнь ему об этом напоминают. Об этом шутки, ему всегда напоминают, это его, образно говоря, большой крест, он с этим борется всю жизнь, он переживает и так далее, наступает момент, когда ты уже устаёшь объяснять, что тебя это особо уже не волнует, потому что не это самое главное», — сказал артист.

По словам Жукова, в начале карьеры он реагировал на негатив гораздо острее. Каждая критическая публикация могла привести музыканта в ярость, однако за годы в шоу-бизнесе отношение к подобным выпадам изменилось.

Теперь певец готов гораздо открытее говорить о себе и не считает нужным постоянно защищаться от чужих оценок. Эту откровенность он связывает и с новым фильмом о группе, в котором зрителям показали не только карьеру, но и личную сторону его жизни.

«Мы очень обожаем хейтеров. Мы вас любим! Так и напишите. Пишите почаще и больше, это нам даёт опять же определённую правильную вакцину, понимаете, от всего остального… Я обожаю свой вес. И ваш вес тоже», — заключил Жуков.

Фильм «Руки Вверх! 2» продолжит историю популярной группы и перенесёт действие в 2000-е и настоящее время. В центре сюжета окажутся семья Жукова, пережитые кризисы, потери и попытки сохранить близких людей. В российский прокат картина выйдет 15 октября.

Ранее Сергей Жуков поделился главным принципом воспитания детей. Музыкант считает, что родителям важно не вмешиваться в каждый шаг ребёнка и позволять ему самостоятельно ошибаться и набираться опыта. К такому выводу артист пришёл в том числе на примере своей 17-летней дочери Ники, которая снимается в кино, записывает песни и выступает на сцене.