Руки вверх, прибыль вниз: Компания Сергея Жукова ушла в минус на 3,7 млн

Компания солиста «Руки Вверх!» Сергея Жукова по итогам 2025 года получила убыток в размере 3,7 млн рублей. При этом выручка организации за год составила ноль рублей, сообщает «Звездач».

Речь идёт об ООО «РВИ» — «Руки Вверх Интертеймент», которое зарегистрировали в Москве в декабре 2024 года. Основное направление работы компании — деятельность в области исполнительских искусств.

Жукову принадлежит 70% организации. Оставшиеся 30% находятся у Вадима Бакунева, который также занимает должность генерального директора.

Согласно открытой бухгалтерской отчётности, за 2025 год чистый убыток «РВИ» составил 3,731 млн рублей. Себестоимость продаж достигла почти 3,8 млн рублей, тогда как выручки компания за этот период не показала.

При этом сама «Руки Вверх Интертеймент» продолжает работать над крупными творческими проектами. В сентябре 2026 года компания стала одним из участников постановки мюзикла «Плакса» по мотивам одноимённого сериала.

Финансовые показатели отдельного юрлица заметно контрастируют с концертной деятельностью Жукова. В августе Life.ru писал, что гонорар Сергея Жукова и группы «Руки Вверх!» за одно выступление оценивается минимум в 50 млн рублей. При этом значительная часть этой суммы, по словам промоутера, уходит на производство шоу — декорации, свет и звук.