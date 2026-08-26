50 миллионов за «18 мне уже»: Сергей Жуков и его группа стали самыми дорогими артистами года

Самые высокие гонорары на российской эстраде в этом году у Сергея Жукова и группы «Руки Вверх!». Как рассказал промоутер Сергей Лавров, заработок коллектива с каждого концерта составляет не менее 50 миллионов рублей. Однако сумма не идёт в карман артистам целиком: продакшн группы очень дорогой — около 30 миллионов рублей уходит на декорации, звук и свет в каждом городе, передаёт kp.ru.

Следом по ценнику идёт Надежда Кадышева. Её выступление стоит 20 миллионов рублей — спрос на народную певицу остаётся стабильно высоким. Григорий Лепс, несмотря на плотный гастрольный график, оценивает свою работу скромнее — 5–7 миллионов за концерт.

Леонид Агутин также остаётся в топе: его гонорар — 5 миллионов рублей. У Джигана и Xolidayboy ценник вдвое ниже — по 2 миллиона за выход. Самый бюджетный вариант среди звёзд — Шура: он готов выступить за 1–1,5 миллиона.

А ранее Life.ru писал, что украинский певец Иван Дорн подрабатывает продажей курсов на русском языке в Ереване. Причём это не единственный заработок для Дорна в Армении. Также он выступает в ночных клубах города в качестве диджея под псевдонимом OP1VAN.