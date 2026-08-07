«Не пиши кінець»: Украинский певец Иван Дорн подрабатывает продажей курсов на русском языке в Ереване

Украинский певец Иван Дорн провёл платный музыкальный курс в Ереване на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Дорн провёл платный музыкальный курс в Ереване. Видео © Telegram / SHOT

По данным источника, занятия проходили в образовательном центре Tumo и были посвящены созданию музыки. SHOT утверждает, что курс длился неделю и принёс артисту более 100 тысяч рублей. Для постоянных посетителей центра стоимость участия составляла около тысячи рублей, тогда как для остальных желающих она была выше.

Как сообщает канал, среди участников мастер-класса были россияне, а во время занятий Дорн общался на русском языке.

Курсы русского — не единственный заработок для Дорна в Армении. Также он выступает в ночных клубах Еревана в качестве диджея под псевдонимом OP1VAN.

Иван Дорн отмечал, что украинский язык ему очень нравится, однако полностью перейти на него в повседневной жизни он так и не смог. В связи с этим его регулярно критикуют «профессиональные украинцы».