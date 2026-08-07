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7 августа, 05:38

«Не пиши кінець»: Украинский певец Иван Дорн подрабатывает продажей курсов на русском языке в Ереване

SHOT: Иван Дорн провёл музыкальный курс в Ереване на русском языке

Украинский певец Иван Дорн провёл платный музыкальный курс в Ереване на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Дорн провёл платный музыкальный курс в Ереване. Видео © Telegram / SHOT

По данным источника, занятия проходили в образовательном центре Tumo и были посвящены созданию музыки. SHOT утверждает, что курс длился неделю и принёс артисту более 100 тысяч рублей. Для постоянных посетителей центра стоимость участия составляла около тысячи рублей, тогда как для остальных желающих она была выше.

Как сообщает канал, среди участников мастер-класса были россияне, а во время занятий Дорн общался на русском языке.

Курсы русского — не единственный заработок для Дорна в Армении. Также он выступает в ночных клубах Еревана в качестве диджея под псевдонимом OP1VAN.

Иван Дорн отмечал, что украинский язык ему очень нравится, однако полностью перейти на него в повседневной жизни он так и не смог. В связи с этим его регулярно критикуют «профессиональные украинцы».

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Кстати, двоюродный брат Ивана Дорна Илья проживает в Уфе, где владеет танцевальной студией по обучению хип-хопу. Одно занятие там стоит около 8,5 тысячи рублей, однако у родственника популярного певца всё равно имеются проблемы с деньгами, ведь ранее приставы объявили его в розыск из-за долгов по коммунальным платежам.

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Обложка © Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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