Брата Ивана Дорна разыскивают в России за долги

В Башкирии судебные приставы объявили в розыск двоюродного брата певца Ивана Дорна — Илью Дорна. По данным SHOT, он более года не оплачивает коммунальные услуги за свою квартиру в Бирске и накопил долг около 74,3 тысячи рублей.

Илья живёт в Уфе, где владеет танцевальной студией по обучению хип-хопу. Стоимость занятий начинается от 8,5 тысячи рублей. В беседе он подчеркнул, что не поддерживает связь с известным родственником и даже сменил фамилию в соцсетях. При этом раньше он участвовал в проекте «Танцы», и Иван Дорн тогда публично поддерживал его.

Также сообщается, что двоюродная сестра Ивана Дорна, Мария, проживающая в России, открыто поддерживает СВО и помогает военным.

