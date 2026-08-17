Продюсер раскрыл, сколько заработает Канье за приезд в Россию — сумма впечатляет

Канье Уэст может заработать около 50 миллионов рублей за два октябрьских концерта в Санкт-Петербурге. Такой оценкой с РИА «Новости» поделился музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

Американский рэпер должен выйти на сцену «Газпром Арены» 10 и 11 октября. Концертное агентство Say Agency сообщило агентству, что артист приедет в Россию сразу для двух выступлений. Проведение шоу также подтверждено самой площадкой.

«Гонорар артиста может составить 50 миллионов рублей. Это будут масштабные два дня», — считает Дворцов.

Он отметил, что Канье Уэст — очень сильная фигура во всей музыкальной индустрии. По словам продюсера, он обладает неповторимой энергетикой и солидными вокальными данными.

К слову, ажиотаж вокруг петербургских концертов Канье Уэста оказался огромным. Билеты стоимостью от 9 до 160 тысяч рублей начали исчезать практически сразу после старта продаж: самые дешёвые варианты разобрали за считаные минуты, а почти весь доступный остаток раскупили примерно за час. Особенно быстро закончились билеты за 9 тысяч рублей и места на танцполе со сценой-шаром.