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Опубликовано 28 сентября, 11:22

Огненное шоу: Лазеры выжгли камеры телефонов зрителей на концерте «Руки Вверх!»

Mash: Лазеры сожгли камеры смартфонов зрителей на концерте «Руки Вверх!»

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rukivverh_official

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rukivverh_official

Световое шоу на концерте «Руки Вверх!» в Ростове-на-Дону могло вывести из строя камеры смартфонов нескольких зрителей. Посетители рассказали Mash, что лазерные лучи повредили матрицы телефонов во время выступления.

Одна из зрительниц, Анна, сообщила, что пришла на концерт Сергея Жукова вместе с тремя друзьями. По её словам, после шоу у компании перестали работать камеры на трёх iPhone 17 Pro Max и одном Android-смартфоне. Девушка утверждает, что с аналогичной проблемой столкнулись и другие посетители.

Видео © Mash

Зрительница попросила организаторов заранее предупреждать гостей о возможном риске для техники при использовании мощных лазеров во время шоу.

Специалисты отмечают, что такие повреждения действительно возможны. Камера смартфона собирает свет через объектив и направляет его на небольшой участок сенсора. Если на матрицу попадает слишком мощный лазерный луч, отдельные элементы могут получить необратимые повреждения.

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Представитель Сергея Жукова заявил, что проблемы с камерами возникли только у четырёх человек. По его словам, аналогичное световое шоу уже прошло в нескольких городах, и менять программу из-за произошедшего не планируют.

Ранее журналисты выяснили, что гонорар Сергея Жукова за концерт составляет как минимум 50 млн рублей. Следом по ценнику идёт Надежда Кадышева. Её шоу стоит 20 миллионов рублей.

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Андрей Бражников
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