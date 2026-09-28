Фанаты МакSим не могут вернуть ₽4 млн за билеты после отмены шоу в Калининграде

Зрители отменённого концерта МакSим в Калининграде требуют вернуть деньги за билеты. По предварительной оценке SHOT ПРОВЕРКИ, общий ущерб может составлять около четырёх миллионов рублей, а с проблемой столкнулись сотни покупателей.

Выступление должно было пройти 28 сентября во Дворце спорта «Янтарный». В билетных сервисах организатором концерта указано ООО «ШОУ КЭМП». При этом афиши мероприятия продолжали оставаться доступными даже в день запланированного шоу.

По словам представителей МакSим, команда певицы была готова приехать в Калининград, однако организатор, как утверждает сторона артистки, не обеспечил подготовку площадки, выполнение технического и бытового райдеров, а также дорогу и проживание команды. Сам руководитель «ШОУ КЭМП» Михаил Белькович отказался комментировать ситуацию SHOT ПРОВЕРКЕ.

Покупатели билетов, по данным канала, направили обращения в Роспотребнадзор. Официальной оценки суммы возможного ущерба или информации о возбуждении каких-либо дел на момент публикации нет.

Претензии к ООО «ШОУ КЭМП» ранее публично высказывала и группа «Ленинград». В августе коллектив отменил концерты в Якутске и Саранске, заявив, что действовавший от имени компании организатор не выполнил обязательства перед артистом, площадками и подрядчиками. Музыканты также утверждали, что после концерта в Пскове остались незакрытые финансовые обязательства.