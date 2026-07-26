Больше не элита! Елену Ваенгу с друзьями и 150 фанатов «Ленинграда» высадили с VIP-шатров

Более 150 зрителей концерта «Ленинграда» в Пскове заявили, что вместо оплаченных мест SuperVip их пересадили в более дешёвую зону. Среди недовольных оказалась и певица Елена Ваенга. Об этом пишет Mash.

Гости приобретали билеты за 55 тысяч рублей: в стоимость входили столики в отдельных шатрах, еда и напитки. Однако на площадке такой зоны не оказалось, и людей направили в переполненный сектор Vip Light, где место стоило около 15 тысяч.

По словам слушателей, некоторые компании потратили на билеты от 200 до 500 тысяч рублей. Ваенга, приехавшая с друзьями, также оказалась в более дешёвом шатре и возмутилась ситуацией. После споров организаторы приняли заявления на возврат средств. Отсутствие SuperVip-зоны они объяснили требованиями службы безопасности.

Представители «Ленинграда» заявили в соцсетях, что ответственность лежит на устроителях концерта. Музыканты также сообщили, что за выступление им до сих пор не заплатили.

Пострадавшие намерены судиться с компанией «Шоу кэмп». Многие приехали из Москвы и Петербурга, потратились на дорогу и гостиницы, однако большую часть вечера провели в разбирательствах.

Ранее Life.ru рассказывал, как Джон Бон Джови прервал концерт в «Мэдисон-сквер-гарден» из-за сильной боли и пообещал перенести выступление. Музыкант попросил зрителей сохранить билеты. Вероятно, причиной стал синусит: артист не смог завершить песню Bed of Roses.