Джон Бон Джови прервал концерт в Нью-Йорке со словами «Мне больно‎»

Джон Бон Джови прервал концерт на «Мэдисон-сквер-гарден» в четверг, заявив фанатам, что не может продолжать из-за боли. По данным Page Six, 64-летний музыкант после исполнения хита Livin' On A Prayer объявил, что берёт паузу, и попросил зрителей не выбрасывать билеты, пообещав перенести шоу.

«Простите, мне больно, и вы не сможете меня одолеть. Не выбрасывайте корешки билетов, я что-нибудь придумаю, хорошо?. Просто сохраните их, мы придумаем, как перенести мероприятие», — обратился он к публике.

Ведущий подкаста Jon Bon Jovi Discussions Джерри Брейден сообщил, что причиной стал синусит, из-за которого Бон Джови не смог допеть концовку Bed of Roses. Рокер поблагодарил фанатов за поддержку и пообещал вернуться. Тур Forever Tour стартовал 7 июля в Нью-Йорке, а заключительный вечер запланирован на 26 июля.

Ранее концерт Bad Bunny в Милане был прерван из-за сильной грозы и града размером с мяч для гольфа, из-за чего несколько зрителей пострадали от ударов по голове, а эвакуация 80 тысяч человек вызвала панику из-за противоречивых указаний организаторов. Шоу не перенесут, билеты вернут, а тур артиста продолжится за пределами Италии. Пострадавших осматривали на месте, но официальных данных о госпитализациях нет.