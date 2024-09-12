Стояла у края моста: Легенда рока Бон Джови отговорил женщину от страшного поступка

Группа Bon Jovi снимала эпизод клипа на мосту Джона Сайгенталера, как вдруг заметили местную жительницу, которая стояла у края моста. Джон без раздумий поспешил отговаривать дамочку от поступка. Поначалу она вопила и сопротивлялась, но, видимо, фронтмен говорил что-то утешающее, так как вскоре она передумала и обняла легендарного артиста. Местные правоохранители выразили благодарность знаменитости за неравнодушное отношение к человеку.