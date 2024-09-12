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12 сентября, 08:25

Стояла у края моста: Легенда рока Бон Джови отговорил женщину от страшного поступка

Бон Джови прямо во время съёмок клипа спас женщину от самоубийства

Джон Бон Джови. Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL

Джон Бон Джови. Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL

Рок-звезда Джон Бон Джови спас женщину, намеревалась совершить самоубийство. Инцидент произошёл во время съёмок клипа в Нэшвиле. Видео с поступком певца опубликовал местный полицейский департамент.

Джон Бон Джови спас женщину от суицида. Видео © Metropolitan Nashville Police Department

Группа Bon Jovi снимала эпизод клипа на мосту Джона Сайгенталера, как вдруг заметили местную жительницу, которая стояла у края моста. Джон без раздумий поспешил отговаривать дамочку от поступка. Поначалу она вопила и сопротивлялась, но, видимо, фронтмен говорил что-то утешающее, так как вскоре она передумала и обняла легендарного артиста. Местные правоохранители выразили благодарность знаменитости за неравнодушное отношение к человеку.

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Николай Рюмин
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