17-летняя фигуристка Зинина пережила три попытки суицида, домогательства, и едва не стала инвалидом

17-летняя российская фигуристка Анастасия Зинина поделилась с подписчиками в соцсетях страшными откровениями о своей жизни. Юная спортсменка, бравшая призовые места на Гран-при России, призналась, что пережили попытку изнасилования, три попытки самоубийства и врачебную ошибку, едва не сделавшую её инвалидом.

Фигуристка опубликовала в своём аккаунте видео под фрагмент песни "Камень", где есть такая строка: "Попробуй меня сломать — и скорее сломаешься сам". Сейчас, как утверждает Зинина, у неё все хорошо. Юная спортсменка счастлива, успешно тренируется и усердно готовится к сезону.

"Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни, которые, к сожалению, мне пришлось пережить. Оно позитивное", — убедила Зинина взволнованных подписчиков.

СМИ писали о неприятностях в карьере Насти Зиминой еще летом 2022 года, когда её отчислили из академии Плющенко за отказ выполнять тренерские установки. Как рассказывал журналистам сам двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, у спортсменки была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако та якобы не слушалась тренеров. "Для неё было важнее мнение мамы", — утверждал Евгений Плющенко.