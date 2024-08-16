17-летняя фигуристка Зинина пережила три попытки суицида, домогательства, и едва не стала инвалидом
Фигуристка Зинина объяснилась за публикацию о попытках суицида и изнасиловании
Член сборной России в сезоне 2023/24. Мастер спорта России Анастасия Зинина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azinina07
17-летняя российская фигуристка Анастасия Зинина поделилась с подписчиками в соцсетях страшными откровениями о своей жизни. Юная спортсменка, бравшая призовые места на Гран-при России, призналась, что пережили попытку изнасилования, три попытки самоубийства и врачебную ошибку, едва не сделавшую её инвалидом.
Фигуристка опубликовала в своём аккаунте видео под фрагмент песни "Камень", где есть такая строка: "Попробуй меня сломать — и скорее сломаешься сам". Сейчас, как утверждает Зинина, у неё все хорошо. Юная спортсменка счастлива, успешно тренируется и усердно готовится к сезону.
"Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни, которые, к сожалению, мне пришлось пережить. Оно позитивное", — убедила Зинина взволнованных подписчиков.
СМИ писали о неприятностях в карьере Насти Зиминой еще летом 2022 года, когда её отчислили из академии Плющенко за отказ выполнять тренерские установки. Как рассказывал журналистам сам двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, у спортсменки была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако та якобы не слушалась тренеров. "Для неё было важнее мнение мамы", — утверждал Евгений Плющенко.
А вот работа под руководством Алексея Василевского и Юлии Лавренчук, наконец, принесла талантливой спортсменке успехи и гарантировала ей участие в Кубке Первого канала. Но здесь Зинину ждала новая беда — на первом же соревновании фигуристка упала с тройного лутца и даже не сумела самостоятельно встать. Говорили даже о переломе, но, к счастью, обошлось.