МакSим перенесла концерт в Калининграде со 2 августа на 28 сентября

Певица МакSим объявила о переносе концерта в Калининграде, который был запланирован на 2 августа. Выступление перенесено на 28 сентября. Об этом артистка сообщила в соцсетях.

«К сожалению, запланированное на 2 августа выступление в Калининграде переносится на 28 сентября по независящим от меня и моей команды причинам», — написала певица. Все приобретённые билеты остаются действительными.

Ранее, 24 июля, МакSим сообщила об экстренной госпитализации на фоне стресса из-за смерти отца. Тогда был отменён концерт в казахстанском Павлодаре, запланированный на 25 июля. Медики временно запретили перелёты и выступления до полной стабилизации. 29 июля её выписали.